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Шувалов не исключил, что приватизация "Совкомфлота" может пройти не только на бирже

Экономика и бизнес
1 августа, 19:11 UTC+3

Вопрос обсуждается в том числе и с партнерами из Азии, заявил первый вице-премьер РФ

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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ИЖЕВСК, 1 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил другие формы приватизации крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот", помимо размещения на бирже. Вопрос обсуждается в том числе и с партнерами из Азии, заявил он журналистам.

"Сейчас работаем с различными инвесторами, появляются новые предложения. Если первоначально мы думали разместить акции на Московской бирже в пользу портфельных инвесторов, то (сейчас) появились новые перспективы. Мы их обсуждаем, в том числе с нашими азиатскими партнерами", - сказал Шувалов.

Сейчас "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд рублей.

Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.

Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже. Однако, как сообщал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, это может произойти во второй половине года. По информации источника ТАСС, приватизация пакета "Совкомфлота" была назначена на первую половину июля, но из-за планируемого расширения США антироссийских санкций ее могут перенести на неопределенный срок.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 146 судов общим дедвейтом 13 млн тонн. Треть судов имеет высокий ледовый класс.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).

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