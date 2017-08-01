Fitch в июне отметил значительный отток средств корпоративных клиентов у ВТБ, ГПБ и "Югры"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Значительный отток средств с корпоративных счетов в июне 2017 года наблюдался у пяти банков (ВТБ, Газпромбанка, Связь-банка, банка "Югра" и Московского кредитного банка), а также у Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, говорится в обзоре российских банков, опубликованном рейтинговым агентством Fitch.
Отток средств с корпоративных счетов (с корректировкой на динамику валютного курса) у банка ВТБ составил 269 млрд руб. (5,7%, что нивелировало приток в 185 млрд руб. в мае), у Газпромбанка - 138 млрд. руб. (4,8%), у Связь-банка - 36 млрд руб. (29%).
С корпоративных счетов банка "Югра" клиенты забрали в июне 31 млрд руб. (83%). Как сообщали в ЦБ, на момент введения моратория на удовлетворение требований кредиторов 10 июля средства юрлиц в банке составляли 2,2 млрд руб. (28 июля лицензия у банка была отозвана).
У Московского кредитного банка отток корпоративных средств составил 25 млрд руб. (3,8%). Суммарный отток средств корпоративных клиентов Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария составил 75 млрд руб.
По информации Fitch, заметное увеличение корпоративных счетов наблюдалось у Сбербанка (81 млрд руб., 1,4%), Россельхозбанка (140 млрд руб., 13,4%), Альфа-банка (50 млрд руб., 5,2%) и банка "ИНГ Евразия" (26 млрд руб., 32%).
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что крах банка "Югра" может создать проблемы кредиторам компаний собственника "Югры" Алексея Хотина. Наиболее сложная ситуация, по данным издания, у "Глобэкса", который, как и Связь-банк, принадлежит Внешэкономбанку (ВЭБ).
ВЭБ анонсировал продажу Связь-банка и "Глобэкса" в 2016 году, но сделка до сих пор не состоялась.