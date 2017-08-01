Три учреждения из 15 комитетов администрации Петербурга переедут в один БЦ ради экономии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Три казенных учреждения и 15 профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга переедут в административно-деловой комплекс "Невская Ратуша" рядом со Смольным для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет города. Об этом говорится в ответе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запрос, опубликованном на официальном сайте городского правительства.

"Целесообразность перебазирования исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в административно-деловой комплекс обусловлена планируемым получением дохода от продажи или сдачи в аренду занимаемых в данный момент площадей", - говорится в документе.

Полтавченко отметил, что сэкономить власти планируют на содержании и ремонте нескольких зданий, некоторые из которых относятся к объектам культурного наследия, а также транспортных, курьерских и почтовых расходах. Размер возможной экономии губернатор не назвал.

В перечень готовящихся к переезду ведомств вошли 15 комитетов, расположенных по семи разным адресам в историческом центре города, и три казенных учреждения.

Свои помещения рядом со Смольным собором покинут комитеты по развитию туризма, инвестициям, имущественным отношениям, по вопросам законности и правопорядка. Из зданий на Вознесенском проспекте и переулке Антоненко съедут комитеты по социальной политике, энергетике и инженерному обеспечению, промышленной политике, государственному заказу, экономической политике и стратегическому планированию, развитию предпринимательства и финансам. Также переедут в единый комплекс комитеты по науке и высшей школе, благоустройству, развитию транспортной инфраструктуры и контролю за имуществом.

В документе отмечается, что "Невская ратуша" состоит из четырех нежилых помещений, одно из которых площадью более 10 тыс. кв. м поступило в собственность города по договору аренды земельного участка, а три остальных площадью почти 95 тыс. кв. м приобретены у инвестора на основании госконтракта.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга выделили 14,4 млрд рублей на покупку трех нежилых помещений общей площадью почти 95 тыс. квадратных метров. Оплату планировали производить в рассрочку за счет средств адресной инвестиционной программы.

История проекта

Строительство многофункционального центра "Невская Ратуша" с первоначальной стоимостью 31 млрд рублей недалеко от Смольного с 2006 года ведет компания "ВТБ Девелопмент". В рамках первой очереди с первоначальной стоимостью порядка 13 млрд рублей было построено два бизнес-центра класса А и административно-деловой центр для администрации Петербурга площадью 115 тыс. кв. м, куда в 2015 году предполагалось перевезти девять комитетов Смольного и 15 подведомственных им учреждений.

Выделение средств в бюджете неоднократно откладывалось, шли переговоры о выкупе в рассрочку и даже рассматривался вариант переуступки прав по выкупу помещений третьей стороне во избежание судебных исков из-за неисполнения обязательств по инвестиционному договору.