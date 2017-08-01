Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три учреждения из 15 комитетов администрации Петербурга переедут в один БЦ ради экономии

Экономика и бизнес
1 августа, 22:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, августа. /ТАСС

Георгий Полтавченко отметил, что власти планируют сэкономить на содержании и ремонте зданий-объектов культурного наследия и транспортных расходах

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Три казенных учреждения и 15 профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга переедут в административно-деловой комплекс "Невская Ратуша" рядом со Смольным для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет города. Об этом говорится в ответе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запрос, опубликованном на официальном сайте городского правительства.

"Целесообразность перебазирования исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в административно-деловой комплекс обусловлена планируемым получением дохода от продажи или сдачи в аренду занимаемых в данный момент площадей", - говорится в документе.

Полтавченко отметил, что сэкономить власти планируют на содержании и ремонте нескольких зданий, некоторые из которых относятся к объектам культурного наследия, а также транспортных, курьерских и почтовых расходах. Размер возможной экономии губернатор не назвал.

В перечень готовящихся к переезду ведомств вошли 15 комитетов, расположенных по семи разным адресам в историческом центре города, и три казенных учреждения.

Свои помещения рядом со Смольным собором покинут комитеты по развитию туризма, инвестициям, имущественным отношениям, по вопросам законности и правопорядка. Из зданий на Вознесенском проспекте и переулке Антоненко съедут комитеты по социальной политике, энергетике и инженерному обеспечению, промышленной политике, государственному заказу, экономической политике и стратегическому планированию, развитию предпринимательства и финансам. Также переедут в единый комплекс комитеты по науке и высшей школе, благоустройству, развитию транспортной инфраструктуры и контролю за имуществом.

В документе отмечается, что "Невская ратуша" состоит из четырех нежилых помещений, одно из которых площадью более 10 тыс. кв. м поступило в собственность города по договору аренды земельного участка, а три остальных площадью почти 95 тыс. кв. м приобретены у инвестора на основании госконтракта.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга выделили 14,4 млрд рублей на покупку трех нежилых помещений общей площадью почти 95 тыс. квадратных метров. Оплату планировали производить в рассрочку за счет средств адресной инвестиционной программы.

История проекта

Строительство многофункционального центра "Невская Ратуша" с первоначальной стоимостью 31 млрд рублей недалеко от Смольного с 2006 года ведет компания "ВТБ Девелопмент". В рамках первой очереди с первоначальной стоимостью порядка 13 млрд рублей было построено два бизнес-центра класса А и административно-деловой центр для администрации Петербурга площадью 115 тыс. кв. м, куда в 2015 году предполагалось перевезти девять комитетов Смольного и 15 подведомственных им учреждений.

Выделение средств в бюджете неоднократно откладывалось, шли переговоры о выкупе в рассрочку и даже рассматривался вариант переуступки прав по выкупу помещений третьей стороне во избежание судебных исков из-за неисполнения обязательств по инвестиционному договору.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама