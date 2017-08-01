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Власти Кубы приостановили выдачу лицензий на ведение предпринимательской деятельности

Экономика и бизнес
1 августа, 22:36 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 1, августа. /ТАСС

В частности, правительство приостановило выдачу разрешений тем, кто хочет открыть ресторан, кафе или ремонтную мастерскую, сдавать в аренду свой дом, давать частные уроки или торговать на улице

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ГАВАНА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Кубы временно прекратили выдачу новых лицензий на ведение предпринимательской деятельности. Об этом сообщила во вторник газета Granma - печатный орган ЦК Коммунистической партии островного государства.

В частности, правительство приостановило выдачу разрешений тем, кто хочет открыть ресторан, кафе или ремонтную мастерскую, сдавать в аренду свой дом, давать частные уроки или торговать на улице.

"Новые лицензии не будут выдаваться до тех пор, пока не будет наведен порядок в сфере частного предпринимательства", - отмечает газета. Власти озабочены в первую очередь тем, что многие предприниматели уклоняются от уплаты налогов. Как долго будут действовать вводимые ограничения, не уточняется.

Как указывает Granma, предприниматели, уже имеющие лицензии, могут продолжать свою деятельность. Вместе с тем планируется обязать их использовать банковские счета, доступные для проверки налоговыми органами.

С 2010 года, когда власти Кубы приступили к осторожному и контролируемому расширению частного сектора, количество самозанятых граждан в стране более чем утроилось. По данным Granma, в настоящее время почти 570 тыс. кубинцев работают в частном секторе (около 12% всех занятых). Впрочем, вклад негосударственного сектора экономики в бюджет пока остается крайне незначительным.

В прошлом месяце, выступая на заседании Национальной ассамблеи народной власти (парламента), председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро заявил, что правительство выявило в сфере частного предпринимательства многочисленные злоупотребления. "Мы не отказываемся от развития частного сектора. Однако необходимо уважать законы, консолидировать наши достижения и решительно бороться с отклонениями от установленной политики", - отметил кубинский лидер.

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