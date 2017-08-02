Глава ФССП предложил дополнительные меры против хищений средств со счетов приставов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов предложил дополнительные меры против хищений средств со счетов приставов.
"В территориальных органах продолжают фиксироваться случаи хищения денежных средств с депозитных счетов структурных подразделений", - заметил он, выступая на коллегии ФССП России. Также, по его словам, допускаются хищения наличных денежных средств, изымаемых у должников.
Для пресечения хищений идет доработка автоматизированных информационных систем ФССП и Федерального казначейства, на базе управления ФССП по Карелии запланирована опытная эксплуатация системы контроля. Директор ФССП напомнил, что уже сейчас в территориальных органах есть возможность сверки документов по базам данных, которую следует применять для выявления несоответствий в суммах, полученных приставами и переведенных в казначейство.
Аристов потребовал от руководителей территориальных органов ФССП ежемесячно проводить сверку по каждому отделу судебных приставов. Кроме того, считает он, в каждом отделе судебных приставов необходимо рассмотреть возможность закрепления одного должностного лица, ответственного за прием наличных денежных средств от должников непосредственно в структурном подразделении.
Глава ФССП заметил, что с 2012 года отмечается устойчивая тенденция снижения числа преступлений, совершенных работниками ведомства. "За 6 месяцев текущего года уголовные дела по должностным преступлениям возбуждены в отношении 150 работников ФССП России, включая бывших. Это ниже показателя первого полугодия прошлого года (154 работника)", - сказал Аристов. Он подчеркнул, что бывшие работники ФССП, помимо уголовного преследования, несут и репутационные риски. Каждый третий взяточник уволен за утрату доверия, за неприятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, а виновные в растрате уволены в связи с утратой доверия в 65% случаев.
"Мы будем продолжать работу, направленную на снижение числа фактов взяточничества, присвоения и растраты и иных должностных преступлений", - заверил Аристов. Он считает необходимым (по аналогии с МВД - прим. ТАСС) ужесточить персональную ответственность непосредственных руководителей служащих, нарушивших закон, а также повысить степень ответственности должностных лиц, если их действия либо бездействие способствовали совершению преступлений.