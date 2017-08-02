Товарооборот между Россией и Китаем может достичь $80 млрд в 2017 году

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года может достичь $80 млрд.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Статистика за первые пять месяцев позитивная - товарооборот увеличился на 37%, по итогам года может быть достигнута цифра $80 млрд", - сказал он.

При этом Орешкин отметил, что дальнейший рост объемов торговли - непростая задача. Необходимо вести работу по определению и устранению барьеров в торговой и инвестиционной сферах, добавил министр.

Орешкин подчеркнул, что на заседании подкомиссии необходимо не только подвести итоги работы, которая была проделана за последний год, но и определить новые точки роста торгово-экономического сотрудничества двух стран.