Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Товарооборот между Россией и Китаем может достичь $80 млрд в 2017 году

Экономика и бизнес
2 августа, 10:46 дата обновления: 2 августа, 10:54 UTC+3

Глава Минэкономразвития РФ сообщил, что статистика по товарообороту за первые пять месяцев года позитивная

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года может достичь $80 млрд.

Смотрите также

Российско-китайские экономические отношения. Досье

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Статистика за первые пять месяцев позитивная - товарооборот увеличился на 37%, по итогам года может быть достигнута цифра $80 млрд", - сказал он.

При этом Орешкин отметил, что дальнейший рост объемов торговли - непростая задача. Необходимо вести работу по определению и устранению барьеров в торговой и инвестиционной сферах, добавил министр.

Орешкин подчеркнул, что на заседании подкомиссии необходимо не только подвести итоги работы, которая была проделана за последний год, но и определить новые точки роста торгово-экономического сотрудничества двух стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам
4
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
5
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Рогозин считает, что за срывом его визита в Кишинев стоял лидер правящей в Молдавии партии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама