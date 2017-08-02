Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в первом полугодии выросла на 43,8%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль X5 Retail Group в первом полугодии 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,8% и достигла 18,69 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выручка ритейлера за отчетный период составила 613,8 млрд руб., что на 27% больше, чем годом ранее.

Показатель EBITDA в январе - июне вырос на 37% и составил 50 млрд руб., маржа по EBITDA - 8,1% против 7,6% годом ранее.

Во II квартале 2017 года чистая прибыль X5 возросла на 30,1%, до 10,3 млрд руб. Выручка за этот период составила 320,8 млрд руб., что на 27,5% выше, чем за второй квартал предыдущего года. Показатель EBITDA во II квартале этого года достиг 27,8 млрд руб., увеличившись на 39,1%, маржа по EBITDA равнялась 8,7% против 8% за аналогичный период прошлого года.

"Я очень доволен результатами, которых нам удалось достичь в первом полугодии 2017 года. Мы остаемся самым быстрорастущим публичным ритейлером в России и уверенно движемся к нашей долгосрочной цели по достижению 15% доли на рынке продуктовой розницы к концу 2020 г.", - отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, комментируя финансовые результаты деятельности компании.

X5 Retail Group управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". На 30 июня 2017 г. под управлением компании было 10 506 магазинов, включая 9688 магазинов "Пятерочка", 557 супермаркетов "Перекресток", 90 гипермаркетов "Карусель" и 171 магазин "Экспресс".