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Основным способом продажи имущества должников станут электронные торги

Экономика и бизнес
2 августа, 10:55 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 2, августа. /ТАСС

По словам главы ФССП, такой способ позволяет обеспечить прозрачность процедуры, а также упростить процесс участия в торгах и расширить круг покупателей

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Продажа имущества должников будет проходить через электронные торги. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов на коллегии ведомства.

"В настоящее время ведется работа над проектом федерального закона, устанавливающего унифицированные процедуры проведения торгов, в том числе по принудительной реализации имущества в рамках исполнительного производства. Законопроект предусматривает введение в качестве основного способа продажи имущества должников электронных торгов", - сообщил Аристов.

Он напомнил, что продажа имущества должников на электронных торгах была начата с 2012 года сначала в Татарстане и Санкт-Петербурге, а на сегодняшний день применяется также управлениями Росимущества по Чувашии, Ленинградской и Московской областям и по Москве. "Внедрение электронных торгов позволяет обеспечить прозрачность процедуры, упростить процесс участия в торгах и расширить круг покупателей. В конечном итоге все это должно способствовать достижению основной цели аукциона - продаже арестованного имущества по максимальной цене", - напомнил Аристов. Он призвал главных судебных приставов регионов совместно с управлениями Росимущества проработать вопросы перспективы такой продажи имущества.

Директор ФССП заметил, что число исполнительных производств, в рамках которых имущество должников подвергается аресту, ежегодно возрастает. Если в 2015-2016 годах его прирост составлял порядка 18%, то по итогам первого полугодия 2017 года - более 25%. Проданное имущество должников на сегодня позволяет закрывать 14,5% от сумм взысканий.

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Персоны
Аристов, Дмитрий Васильевич
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