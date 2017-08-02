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Месячный объем платежей через сайт госуслуг впервые превысил 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 августа, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

В числе лидеров по объему платежей - оплата налоговой задолженности и штрафов за нарушение ПДД

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Месячный объем платежей через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) впервые превысил 2 млрд руб. и в июле составил 2,4 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

По объему платежей на ЕПГУ лидируют следующие услуги: оплата налоговой задолженности; оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения; оплата государственной пошлины за прием квалификационных экзаменов, выдачу водительского удостоверения и другие.

"От месяца к месяцу мы фиксируем увеличение объема платежей, которые совершают пользователи Единого портала госуслуг. Это свидетельствует о росте популярности портала у российских граждан", - заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев, слова которого приводятся в сообщении.

Портал госуслуг начал работу в декабре 2009 года. В настоящее время на сайте зарегистрировано более 50 млн пользователей, доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, штрафов и задолженностей.

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