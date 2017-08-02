Месячный объем платежей через сайт госуслуг впервые превысил 2 млрд рублей

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Месячный объем платежей через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) впервые превысил 2 млрд руб. и в июле составил 2,4 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
По объему платежей на ЕПГУ лидируют следующие услуги: оплата налоговой задолженности; оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения; оплата государственной пошлины за прием квалификационных экзаменов, выдачу водительского удостоверения и другие.
"От месяца к месяцу мы фиксируем увеличение объема платежей, которые совершают пользователи Единого портала госуслуг. Это свидетельствует о росте популярности портала у российских граждан", - заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев, слова которого приводятся в сообщении.
Портал госуслуг начал работу в декабре 2009 года. В настоящее время на сайте зарегистрировано более 50 млн пользователей, доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, штрафов и задолженностей.