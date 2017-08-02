ЦБ оценил рост ВВП России в III квартале на уровне 1,5-1,8%

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в III квартале 2017 года в годовом выражении составит 1,5-1,8%. Соответствующую оценку опубликовал Банк России.
Как отмечается в сообщении, росту ВВП будет способствовать увеличение инвестиционного и потребительского спроса.
При этом во II квартале 2017 года, по оценке регулятора, рост ВВП России составил 1,3-1,5%.
По итогам всего 2017 года ЦБ ожидает рост ВВП РФ в диапазоне 1,3-1,8%. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост экономики на уровне в 2%.