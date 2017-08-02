Счетная палата РФ зафиксировала значительное ускорение инфляции в июне

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инфляция в июне значительно ускорилась, составив 0,6%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета.

"Инфляция в июне значительно ускорилась и составила 0,6%, с начала года - 2,3% (в аналогичном периоде 2016 года - 3,3%). По состоянию на 31 июля 2017 года с начала года инфляция составила 2,6%", - отмечается в докладе.

Кроме того, Счетная палата отметила рост тарифов и на услуги, который по итогам июня составил 2%. Наибольший рост цен был зафиксирован по услугам пассажирского транспорта - на 8,7% (в аналогичном периоде 2016 году - на 8,1%), санаторно-оздоровительным услугам - на 3,6% (на 10,4%), услугам дошкольного воспитания - на 3,4% (на 7,6%), услугам связи - на 3,3% (на 2,2%), медицинским услугам - на 2,6% (на 5,1%).

Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0,7% (в аналогичном периоде 2016 года - также рост на 0,7%).