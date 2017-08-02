Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Счетная палата РФ зафиксировала значительное ускорение инфляции в июне

Экономика и бизнес
2 августа, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Кроме того, отмечается рост тарифов и на услуги, который по итогам июня составил 2%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инфляция в июне значительно ускорилась, составив 0,6%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета.

"Инфляция в июне значительно ускорилась и составила 0,6%, с начала года - 2,3% (в аналогичном периоде 2016 года - 3,3%). По состоянию на 31 июля 2017 года с начала года инфляция составила 2,6%", - отмечается в докладе.

Кроме того, Счетная палата отметила рост тарифов и на услуги, который по итогам июня составил 2%. Наибольший рост цен был зафиксирован по услугам пассажирского транспорта - на 8,7% (в аналогичном периоде 2016 году - на 8,1%), санаторно-оздоровительным услугам - на 3,6% (на 10,4%), услугам дошкольного воспитания - на 3,4% (на 7,6%), услугам связи - на 3,3% (на 2,2%), медицинским услугам - на 2,6% (на 5,1%).

Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0,7% (в аналогичном периоде 2016 года - также рост на 0,7%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
2
"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкциях
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
5
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
6
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама