Глава Минстроя ожидает серьезного усиления спроса на ипотеку при ставке 8,5%

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассчитывает на серьезное усиление спроса на ипотеку при снижении ипотечной ставки до 8,5%.
Об этом он заявил в среду в эфире телеканала РБК.
"Ставка ипотечного кредита напрямую привязана к ключевой ставке Центрального банка, поэтому мы с надеждой смотрим на поэтапное снижение ключевой ставки. По оценке экспертов, если 8,5% где-то будет ипотечная ставка, то психологический барьер будет очень серьезно сломлен, и люди еще более активно пойдут в ипотеку", - сказал он.
Мень выразил уверенность, что банки продолжат понижать ипотечные ставки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ.
В мае 2017 года ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: в среднем - 11,3%, на первичном рынке - 10,9%, на вторичном рынке - 11,5%. Эта тенденция продолжилась в июне - июле 2017 года - ведущие банки продолжали снижать свои ставки, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.
Мень также отметил, что закон о государственном компенсационном фонде долевого строительства может привести ко временному падению объемов ввода жилья в России. По его мнению, спад будет временным и по окончании переходного периода, который продлится год, сменится ростом.
"Связано это будет с тем, что люди, когда поймут, что их инвестиции в долевое строительство защищены государством, а не страховыми компаниями, которые, к сожалению, не показали свою эффективность в этой работе, то у людей появится определенная смелость при принятии решения на семейных советах по инвестициям в долевое строительство. И это даст свой эффект со временем", - пояснил Мень.
Создать компенсационный фонд долевого строительства поручил президент РФ Владимир Путин на государственном совете по строительству еще в мае 2016 года. Тогда подчеркивалось, что фонд необходим для защиты прав дольщиков в сложных рыночных условиях.
Этот механизм придет на смену системе страхования договоров долевого участия, поскольку она была признана неэффективной. Изначально фонд должен был начать свою работу с 1 января 2017 года, но в итоге власти приняли решение доработать совместно с застройщиками законопроект и сдвинуть сроки старта.
Фонд должен быть создан сразу после подписания закона. При этом предусмотрен переходный период до июля 2018 года.