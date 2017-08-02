Бренд "Православный продукт" презентовали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Бренд "Православный продукт" представили в Ставрополе, знак качества объединит предприятия и подворья, производящие экологически чистую продукцию. Об этом на презентации сообщил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"Речь идет от продукции, которая будет благословлена Русской православной церковью, в данном случае, Ставропольской епархией. Производителей, которые захотят продавать продукцию с нашим знаком, будут очень серьезно проверять через лаборатории - чтобы не было ГМО, загустителей, составов, которые не полезны для организма человека", - сказал он.

Продукция бренда уже поступила в магазины, в настоящее время ее производят подворья Ставропольской епархии - это молоко, творог, сметана, масло, сыр и другие продукты. "Я думаю, что линейка продуктов будет увеличиваться. Немало священников наши в селах, имея нужду, занимаются скотоводством, животноводством, выращивают овощи. Также у нашей епархии есть подсобные хозяйства, пекарня", - отметил Кирилл.

При епархии создана собственная лаборатория для проверки качества продукции, на данный момент она проходит сертификацию. "Есть уже предприятия, которые готовы пройти сертификацию, чтобы выпускать продукцию под этим брендом, есть сетевые магазины, готовые предоставить стенды для продукции. Сейчас подано заявление в Роспатент, мы проходим формальную экспертизу, но приоритет на использование этого знака у нас уже есть", - пояснил ТАСС помощник митрополита по административно-хозяйственной деятельности Юрий Березин.

По словам Березина, представители епархии готовы помогать производителям в сельской местности. "Может, это даст импульс православному населению оставаться в селах, потому что именно там, в первую очередь, находятся наши поставщики. Мы будем им помогать, хотим, чтобы этот бренд был серьезным знаком качества", - сказал помощник митрополита.