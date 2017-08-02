В "Нафтогазе" заявили, что не намерены отзывать иски к "Газпрому"

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не будет снимать претензии, касающиеся "Газпрома", и продолжит судебные споры. Об этом в среду заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении "Газпрома" не будет", - написал Витренко. Он добавил, что украинская сторона считает обоснованными иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа, а также иск по транзиту, подчеркнув, что Киев рассчитывает на победу в судебных спорах с "Газпромом".

Кроме того, Витренко сообщил о намерении Киева "требовать гораздо более высокой платы за транзит [российского газа через территорию Украины] для покрытия наших увеличившихся расходов из-за необходимости ускоренно амортизировать нашу газотранспортную систему".

Ранее в среду заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Анастасия Федорова, говоря о концепции строительства "Северного потока - 2", заявила, что "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома". Кроме прочего она отметила также, что "концепция строительства "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам".

Стокгольмский арбитраж

Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску "Газпрома" завершились в декабре 2016 года.

Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.

В конце мая 2017 года Стокгольмский арбитраж отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Уточнялось, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт газа, и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года, которая теперь будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах. Арбитраж предложил "Газпрому" и "Нафтогазу" самим договориться о суммах претензий по иску российской компании.

В настоящее время стороны ведут переговоры о суммах взаимных претензий в рамках решения Стокгольмского арбитража. Если переговоры не будут успешными, то окончательное решение будет за арбитражем.