Путин посетит Нижне-Бурейскую ГЭС и обсудит крупные инвестпроекты в ДФО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг посетит в Амурской области строительную площадку газоперерабатывающего завода, после чего отправится на Нижне-Бурейскую ГЭС, где проведет совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что по пути в Благовещенск президент в среду "совершил краткую остановку в южной Сибири", чтобы порыбачить в тайге. В Амурской области на четверг у главы государства запланирована "достаточно напряженная программа", продолжил пресс-секретарь. Так, президент посетит строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, ознакомится с макетами магистрального газопровода, а также посетит территорию Нижне-Бурейской ГЭС. "Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Его будет сопровождать полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев", - рассказал Песков.

По его словам, поздно вечером 3 августа, президент перелетит в Улан-Удэ, где 4 августа "тоже будет достаточно напряженная рабочая программа".

Амурский ГПЗ

Амурский газоперерабатывающий завод строится в 15 км к северу от города Свободный на берегу реки Зеи и будет иметь важное значение в технологической цепочке при поставках по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. С объемом ежегодной переработки в 42 млрд куб. м природного газа этот ГПЗ станет самым мощным в России. Торжественная церемония начала строительства завода состоялась 14 октября 2015 года, команду для старта работ по видеосвязи дал президент РФ. В январе 2016 года "Газпром" заключил соглашение с немецкой компанией Linde на поставку основного технологического оборудования для получения гелия. Также в 2016-2017 гг. к участию в проекте были подключены китайские компании China Petroleum Engineering & Construction Corporation, Sinopec, Gezhouba Group и итальянская Maire Tecnimont.

В настоящее время заканчивается подготовка площадки ГПЗ, строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тыс. человек.

Нижне-Бурейская ГЭС

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, когда на запуске проекта присутствовал Путин, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. Гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурея, левом притоке Амура, в 84,6 км от устья, входит в состав Бурейского каскада и будет вырабатывать электроэнергию для снабжения южной части Дальнего Востока (в том числе космодрома Восточный). Также станция будет использоваться для регулирования стока более мощной Бурейской ГЭС, расположенной выше по течению Буреи (170 км от устья), что позволит снизить ущерб от наводнений в поймах Буреи и Амура.

Нижне-Бурейская ГЭС - первая крупная гидроэлектростанция в России, строительство которой началось после распада СССР. В 2015 году здесь начался монтаж гидротехнического оборудования, в апреле 2016 году была перекрыта река Бурея, в марте 2017 года началось заполнение водохранилища. Первый гидроагрегат станции дал ток в рамках испытаний 18 апреля 2017 года, в настоящий момент строительство ГЭС близится к завершению.

После ввода в эксплуатацию всех четырех гидроагрегатов мощность ГЭС составит 320 МВт.