"Ростех" и "Марафон Фарма" объединят фармацевтические активы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и группа компаний "Марафон Фарма", входящая в состав инвесткомпании "Марафон групп" экс-президента инвестиционной компании А1 Александра Винокурова объединят фармацевтические активы для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба, говорится в сообщении госкорпорации.

"В состав объединенной компании войдут предприятия холдинга "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех"), дистрибьюторские и производственные активы Marathon Group, в частности, один из крупнейших российских дистрибьюторов - "СИА Групп". Предполагается, что в качестве корпоративной платформы выступит "Нацимбио", иные существенные параметры будут определены в ходе оценки активов и структурирования сделки. Сделку планируется закрыть до конца года", - сказано в сообщении.

Объединенная структура займется разработкой и производством инновационных отечественных лекарственных препаратов. На базе компании будет создан национальный фармацевтический дистрибьютор. В сообщении отмечается, что в целом работа новой фармацевтической компании будет направлена на реализацию стратегии Ростеха по обеспечению биологической безопасности страны.

"Намеченные изменения можно назвать знаковыми, это логическое продолжение нашей стратегии в части развития частно-государственного партнерства, в данном случае в фармацевтической отрасли. Объединение активов позволит сконцентрировать усилия наших компаний на разработке и продвижении новых отечественных препаратов на российский рынок, а также реализовать комплексное импортозамещение в критически значимых направлениях здравоохранения. В результате будет создан крупнейший в России производитель и поставщик целого ряда важнейших лекарственных препаратов. Эти меры направлены на дальнейшее усиление биологической безопасности государства, снижение зависимости страны от импортных лекарств и вакцин", - отметил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

О "Марафон фарма"

Marathon Pharma производит около 350 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий (большая часть из них входит в список Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ЖНВЛП), является лидером в производстве антибиотиков цефалоспоринового ряда, а также антигриппозных вакцин. Сбытовая сеть дистрибьютора "СИА Групп" включает в себя 39 региональных представительств от Калининграда до Владивостока и и почти 30 тыс. точек доставки продукции.

"Марафон Фарма" - вертикально интегрированный субхолдинг, созданный в 2017 г. для управления фармацевтическими активами инвестиционной компании "Марафон групп".

Ростех и "Марафон Фарма" уже имеют опыт сотрудничества: компании реализуют ряд совместных проектов на базе заводов "Синтез" и "Форт".

В "Марафон Фарма" также входят производственные объекты - ЗАО "Биоком" и ООО "Бентус лаборатории", а также один из крупнейших в России дистрибьюторский бизнес "СИА Групп" и аптечная сеть "Мега Фарм" (бренды "А-Мега" и "Да, здоров!").

"Марафон групп" инвестирует в фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. Акционерами "Марафон групп" являются Александр Винокуров и Сергей Захаров.

Фармацевтические активы Ростеха

Фармацевтические активы государственной корпорации "Ростех" объединены в холдинге "Национальная иммунобиологическая компания". "Нацимбио" учреждена в 2013 г. и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний.

В частности, компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.

Стратегия развития холдинга предусматривает выработку к 2020 г. до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП на производственных мощностях предприятий, входящих в его структуру.