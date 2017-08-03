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Власти Москвы присвоили статус технопарка комплексу "Лаборатории Касперского"

Экономика и бизнес
3 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Вокруг технопарка планируется разместить малые и средние высокотехнологичные компании для выполнения заказов по ПО

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Здание "Лаборатории Касперского"

Здание "Лаборатории Касперского"

© REUTERS/Sergei Karpukhin

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Комплекс из трех зданий на Ленинградском шоссе общей площадью 3,43 гектара (Северный округ Москвы), принадлежащий "Лаборатории Касперского", получил статус столичного it-технопарка. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

"Это новое присвоение статуса имущественному комплексу технопарк "Водный стадион", владельцем которого является "Лаборатория Касперского". Ранее у них этого статуса не было. И скорее всего лаборатория будет претендовать на статус якорного резидента, что предусмотрено законодательством города", - сказал он.

По его словам, вокруг технопарка планируется разместить малые и средние высокотехнологичные компании столицы для выполнения заказов по программному обеспечению от "Лаборатории Касперского".

Резидентство в столичных технополисах дает предпринимателям различные преимущества. Помимо налоговых льгот на имущество, транспорт или прибыль может предоставляться бесплатное подключение к сетям и возможность снизить страховые выплаты со стороны бизнеса. Кроме того, есть освобождение от экспортных платежей, если высокотехнологичная продукция резидента поставляется за рубеж.

В Москве работают 30 технопарков, каждый из которых имеет свою специализацию, начиная от разработки компьютерных технологий и заканчивая нанотехнологиями. На сегодняшний день в столичных технопарках работают более 1,5 тыс. резидентов, занимающихся исследованиями и разработками в сфере высоких технологий.

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