Источник: главным редактором Lenta.ru станет 23-летний Владимир Тодоров

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Новым редактором портала Lenta.ru станет Владимир Тодоров, который в настоящее время занимает должность редактора отдела "Интернет и СМИ" в издании. Об этом сообщил источник в холдинге Rambler&Co.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный редактор Lenta.ru Александр Белоновский вскоре покинет компанию и вместе с частью команды займется развитием проекта Iz.ru, принадлежащего "Национальной Медиа Группе".
"Да, будет он [Тодоров]. Официальный релиз об этом будет 14 августа", - сказал собеседник ТАСС.
В пресс-службе холдинга подтвердили, что смена редактора произойдет, но отказались назвать имя.
В свою очередь, 23-летний Владимир Тодоров, лауреат премии Союза журналистов Москвы этого года, сказал ТАСС, что не может комментировать эту информацию.
Тодоров изучал Востоковедение в НИУ ВШЭ. Работал корреспондентом отдела "Бизнес и финансы", а затем редактором отдела "Технологии" в Gazeta.ru. До настоящего времени руководил отделом "Интернет и СМИ" в Lenta.ru.