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Росреестр сократит срок регистрации прав для сделок до одного дня

Экономика и бизнес
3 августа, 15:19 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Глава ведомства Виктория Абрамченко, возглавляющая находящуюся в Сеуле российскую делегацию, отметила, что ее впечатлили сроки регистрации прав, установленные южнокорейским законом - всего 36 часов

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СЕУЛ, 3 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) планирует сократить срок регистрации прав для сделок, например, связанных с электронной регистрацией на жилые помещения многоквартирных домов, до одного дня. Об этом рассказала в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра экономического развития - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, возглавляющая находящуюся в Сеуле российскую делегацию.

Замминистра также рассказала, что ее впечатлили сроки регистрации прав, установленные южнокорейским законом - всего 36 часов. "Но это достигается за счет заявителя, который должен принести пакет документов самостоятельно", - заметила она.

В России же, по ее словам, избрали клиентоориентированный подход, и государственные органы при оказании госуслуг не должны требовать у клиента предоставления документов, которые есть в муниципалитетах, у субъектов и в распоряжении других федеральных органов.

"Из-за этого уложиться в 36 часов у нас пока невозможно. Но благодаря внедрению электронных услуг со временем мы будем осуществлять регистрацию прав в день обращения", - уверена Абрамченко.

Нынешний визит делегации Росреестра - ответный, он подготовлен при содействии Торгового представительства РФ в Сеуле. Цель поездки - ознакомиться с деятельностью южнокорейских картографов и регистраторов права.

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Персоны
Абрамченко, Виктория Валериевна
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Россия Республика Корея
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