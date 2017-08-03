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Facebook сообщила о новых мерах по борьбе с распространением недостоверной информации

Экономика и бизнес
3 августа, 19:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, августа. /ТАСС

Администрация соцсети собирается сопровождать сомнительные с ее точки зрения публикации ссылками на проверенные статьи

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НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Администрация американской социальной сети Facebook в целях борьбы с распространением ложной информации намерена сопровождать сомнительные с ее точки зрения публикации ссылками на проверенные статьи. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальном сайте компании.

В частности, когда пользователь будет пытаться пройти по ссылке на материалы, содержащие, по мнению сотрудников Facebook, ложную информацию, ему будут предлагать сначала ознакомиться с теми публикациями на эту же тему, которые ранее были признаны достоверными. В компании считают, что такой подход позволит предоставить "перспективу и больше информации". Кроме того, Facebook намерена прибегать к услугам третьей стороны, которая будет проверять, соответствует ли информация, изложенная в материале, действительности. Кому именно будет отведена эта роль, в заявлении не уточняется.

По сведениям американского интернет-портала TechCrunch, данную функцию будут выполнять агентство AP, а также сетевые ресурсы PolitiFact и Snopes. Их выводы относительно достоверности материала также могут размещать в соцсети.

Как отмечает TechCrunch, уже в ближайшие сутки новый подход к подаче новостей будет опробован в США, Нидерландах и Германии. По оценкам портала, описанная стратегия позволит Facebook одновременно и оградить себя от обвинений в цензуре материалов, и ограничить распространение ложной с ее точки зрения информации. По данным "Теккранч", принимать решения о том, являются ли какие-то материалы достоверными, в Facebook также будут на основе оценок пользователей.

В апреле этого года Google сообщил в своем официальном блоге об изменении алгоритма работы своей поисковой системы с целью препятствования распространению вводящей в заблуждение информации. Тогда компания ужесточила правила, касающиеся того, какую информацию считать нежелательной. В эту категорию вошли "вводящие в заблуждение данные, непредусмотренные оскорбительные результаты поиска, мистификации и безосновательные теории заговоров". Сотрудники Goolge заявили, что будут отмечать страницы, на которых появляются публикации такого рода.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой соцсети. Ежемесячная аудитория Facebook превышает 2 млрд пользователей во всем мире.

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