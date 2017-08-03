Правительство выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза", в том числе главу "Алросы" Сергея Иванова, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Среди новых кандидатов в совет директоров числится генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев. При этом в списке отсутствует бывший вице-президент "Роснефти" и нынешний вице-президент "Транснефти" Лариса Каланда.

Среди кандидатов в совет директоров числится генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев. Кроме Иванова и Букаева правительство предложило выдвинуть в совет директоров компании главу "Роснефти" Игоря Сечина, помощника президента РФ Андрея Белоусова и предправления Газпромбанка Андрея Акимова.

"Роснефтегаз" - компания, управляющая государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности, владеет 69,5% акций "Роснефти", а также 10,74% акций "Газпрома". 100% акций "Роснефтегаза" принадлежат государству в лице Росимущества.