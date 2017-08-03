Правительство выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза"

МИД РФ призвал США прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на БалканахПолитика 3 августа, 21:00
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФМеждународная панорама 3 августа, 20:54
FISU признала хоккей с мячом видом спортаСпорт 3 августа, 20:52
СМИ: ПСЖ подписал контракт с НеймаромСпорт 3 августа, 20:47
Ричард Спенсер вступил в должность министра ВМС СШАМеждународная панорама 3 августа, 20:20
Титов: предложения Путина по защите бизнеса вскоре станут законамиЭкономика и бизнес 3 августа, 20:19
Электромобиль не роскошь: что мешает российским регионам развивать электротранспортЭкономика и бизнес 3 августа, 20:13
Мединский отклонил просьбу Новодевичьего монастыря об оплате коммунальных расходовКультура 3 августа, 20:10
Лавров призвал вовлеченные в противостояние из-за КНДР стороны к сдержанностиПолитика 3 августа, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза", в том числе главу "Алросы" Сергея Иванова, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Среди новых кандидатов в совет директоров числится генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев. При этом в списке отсутствует бывший вице-президент "Роснефти" и нынешний вице-президент "Транснефти" Лариса Каланда.
Среди кандидатов в совет директоров числится генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев. Кроме Иванова и Букаева правительство предложило выдвинуть в совет директоров компании главу "Роснефти" Игоря Сечина, помощника президента РФ Андрея Белоусова и предправления Газпромбанка Андрея Акимова.
"Роснефтегаз" - компания, управляющая государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности, владеет 69,5% акций "Роснефти", а также 10,74% акций "Газпрома". 100% акций "Роснефтегаза" принадлежат государству в лице Росимущества.