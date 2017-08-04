Совет директоров завода шампанских вин "Новый свет" в Крыму будет состоять из пяти человек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Совет директоров преобразованного из ГУП акционерного общества "Завод шампанских вин "Новый свет" в Крыму будет состоять из пяти человек. На первом собрании будет избран гендиректор компании, сообщается в материалах министерства имущественных и земельных отношений региона.
"В состав совета директоров АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" входят пять человек. До первого общего собрания акционеров <...> генеральным директором общества назначен Пугачев Алексей, который в настоящее время является действующим директором данного ГУПа", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве пока не сообщают, кто войдет в совет директоров завода и когда пройдет первое собрание.
Ранее сообщалось, что 11 апреля 2017 года правительство Крыма включило ГУП "Новый свет" в региональную программу приватизации на 2017 год. Приватизация осуществляется путем преобразования завода из государственного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого останется в собственности республики. Уставный капитал акционерного общества составит 595,5 млн рублей и будет состоять из 5,955 млн обыкновенных акций номиналом стоимостью 100 рублей каждая.
Завод основан в 1878 году князем Львом Голицыным и расположен в поселке Новый Свет в юго-восточной части Крымского полуострова. С момента его основания шампанское создается по классической французской технологии. Объем производства составляет 1 млн бутылок шампанского и около 600 тыс. бутылок игристого вина.