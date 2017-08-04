Медведев: с предприятиями ОПК в Крыму заключены контракты на сумму свыше 12 млрд рублей

ФЕОДОСИЯ. 4 августа. /ТАСС/. С предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), размещенными в Крыму, на сегодняшний день уже заключены контракты на сумму свыше 12 млрд рублей, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

На совещании, посвященном промышленному потенциалу Крыма и Севастополя, глава правительства отметил, что промышленность полуострова, практически разрушенная в постсоветский период, начала возрождаться. Он привел в пример крымские предприятия ОПК.

"В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 млрд рублей. Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция", - сказал Медведев.

Он также сообщил, что "объем заказов по ведущим гражданским предприятиям [Крыма] с января по июнь текущего года превысил 13 млрд рублей, что почти в полтора раза выше, чем в 2013 году".

Рост индексов промпроизводства наблюдается и в химической промышленности и в машиностроении, добавил премьер.

При этом, как подчеркнул глава правительства, остается много проблем (в промышленности региона)".

"Это и изношенность материально-технической базы многих предприятий. Все они строились в советские времена и потом там практически ничего не менялось. И по-прежнему недостаточная загрузка их мощностей, в том числе, мощностей судостроительных предприятий Крыма хотя потребность велика - есть запросы от флота, от транспортных и пассажирских компаний, от рыбаков", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что "в постсоветский период судостроения на полуострове практически не осталось, оно было уничтожено, а другие виды промышленности, мягко говоря, оказались не в лучшем состояния. Заводы были слабо загружены или просто простаивали".

"Это касается и гражданских предприятий, и входящий в оборонный комплекс", - добавил он.

По словам премьера, "сразу после вхождения Крыма в состав Российской Федерации мы начали исправлять ситуацию, занимаясь одновременно включением крымских предприятий в российскую юрисдикцию".

"Ситуация была закритическая", - напомнил он.

Он, в частности, отметил, что многие предприятия становятся резидентами особой экономической зоны, действующей на полуострове, такой статус уже получили семь компаний.

"Мы выделяем на модернизацию предприятий порядка 150 млн рублей - это федеральные и региональные средства, не так уж много, но с чего-то надо начинать. В результате промышленность стала возрождаться", - сказал премьер, приведя в пример судостроительный завод "Море", на площадке которого проходит совещание.

"В 2014 году здесь была полная, абсолютная разруха, ситуация, как после войны. Сейчас загрузка под 40%, поменялась структура персонала, появились квалифицированные люди, которых искали в Крыму и в других частях страны", - сказал Медведев.

Среди других перспективных направлений, которые нужно развивать в Крыму, премьер, в частности, назвал приборостроение в Севастополе, производство оборудования для модернизации электросетевой инфраструктуры Крыма, построение интеллектуальной энергосистемы, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

ТОР в Бурятии и Вологодской области

Премьер подписал постановление о создании территорий опережающего развития в Бурятии и Вологодской области.

"[Я подписал] постановление правительства о создании двух новых территорий опережающего социально-экономического развития - в республике Бурятия и в Вологодской области, они сформированы в моногородах Селенгинск и Череповец", - заявил Медведев.

"ТОРы эти станут центрами привлечения дополнительных инвестиций в местную экономику, более 10 млрд рублей в каждый моногород в течение ближайших лет", - добавил глава кабмина.

По его словам, власти обоих регионов уже подписали рамочные соглашения, связанные с созданием ТОРов.

Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению, создание ТОР "Селенгинск" позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать около 2 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 10 млрд рублей.

Создание ТОР "Череповец" поможет моногороду снизить влияние "Северстали" на его экономику, даст возможность создать около 2,5 тыс. постоянных рабочих мест, и также привлечь инвестиции на сумму более 10 млрд рублей.

Траулеры для Азово-Черноморского бассейна

Завод "Море" и Черноморская рыбодобывающая компания договорились о проектировании и строительстве серии траулеров для Азово-Черноморского бассейна.

"Подготовлен инвестиционный меморандум между судостроительным заводом "Море" и Черноморской рыбодобывающей компанией о проектировании и строительстве серии универсальных средних траулеров - сейнеров для Азово-черноморского бассейна. Это хорошая история", - сказал Медведев.

Он выразил надежду, что по итогам совещания эти документы будут подписаны.

"Если коллеги захотят эти документы подписать, это была бы символическая, но важная часть нашей встречи", - сказал премьер.