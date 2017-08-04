СМИ: на пост главы компании "Укртрансгаз" претендует гражданин Польши

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Гражданин Польши Павел Станчак, работавший в государственной нефтегазовой компании PGNiG, претендует на пост главы украинской компании "Укртрансгаз". Об этом в пятницу сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на данные источника на энергорынке.

"Станчак выдвинут на пост президента "Укртрансгаз" главой Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым", - отмечает издание. По его данным, наблюдательный совет "Нафтогаза" 7 августа рассмотрит вопрос об утверждении Станчака.

Павел Станчак работал в польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A.

Ранее на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андрей Коболев предлагал кандидатуру Виллема Коппулса, но наблюдательный совет НАК отказался ее утвердить, основываясь на недостаточной квалификации.

Место главы "Укртрансгаза" освободилось в марте, когда правление НАК после проведения аудита проголосовало за отставку президента компании Игоря Прокопива, занимавшего пост с августа 2014 года. Его обязанности временно выполняет Мирослав Химко, ранее занимавший должность вице-президента ПАО.

Иностранцы стали занимать посты в украинской власти и крупных компаниях после массовых протестов на Украине в 2014 году. Так, минздрав страны возглавлял гражданин Грузии Александр Квиташвили, минфин - гражданка США Наталия Яресько, минэкономразвития - литовец Айварас Абромавичус, губернатором Одесской области был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а главой нацполиции Украины - гражданка Грузии Хатия Деканоидзе. В настоящее время все они уже покинули свои посты.

Но иностранцев продолжают привлекать к управлению ведущими украинскими компаниями. Так, в июне 2016 года кабинет министров назначил главой государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") гражданина Польши Войцеха Балчуна. Из шести человек в правлении "Укрзализныци" четверо - иностранцы.