Кабмин предлагает внести поправки к законопроекту о регулировании деятельности гостиниц

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает внести поправки к законопроекту о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

Поправками предлагается передать на федеральный уровень полномочия, связанные с проведением классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. "В частности, предусматривается передача полномочий по утверждению положения о классификации гостиниц, а также по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, по установлению порядка уведомления такими организациями уполномоченного органа государственной власти субъекта федерации, на территории которого планируется проводить соответствующую классификацию", - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, предлагается лишать аккредитации организацию, необоснованно присваивающую гостиницам категории (звезды), и приостанавливать или прекращать действие свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории в случае, если она предоставляет некачественные или не соответствующие уровню ее категории услуги.

Поправками также предлагается внести изменения КоАП РФ в части усиления административной ответственности за правонарушения в сфере предоставления гостиничных услуг. Предусматривается такой вид санкции, как предупреждение при первом выявленном правонарушении, а также изменение сумм административных штрафов за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице категории и использование гостиницами категории, не соответствующей указанной в свидетельстве. При невыполнении выявленных нарушений "сумма штрафа для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 1,40 до 1,25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 50 тысяч рублей".

Как отмечается, вводимые меры усиления административной ответственности направлены на минимизацию незаконных отказов собственников гостиниц от проведения обязательной классификации.