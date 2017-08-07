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Курс доллара вырос до 60,05 руб.

Экономика и бизнес
7 августа, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Курс евро увеличился до 70,74 руб.

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 60,05 руб. Курс евро вырос на 14 копеек до 70,74 руб. Индекс ММВБ на открытии торгов подрос на 0,3%, до 1959,41 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,17% и достиг уровня в 1028,5 пункта.

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