Минстрой предлагает изменить систему участия граждан в принятии градостроительных решений

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минстрой России подготовил законопроект, предусматривающий изменение системы участия граждан в принятии градостроительных решений, говорится в сообщении ведомства.

"В настоящее время перед принятием различных градостроительных решений проводятся публичные слушания, которые предусматривают исключительно собрание граждан. Кроме того, действующая система не предусматривает регистрации участников слушаний, что не позволяет их идентифицировать, в том числе при проведении контрольных мероприятий. Как следствие, выявить объективное мнение большинства граждан по градостроительному проекту, как правило, не представляется возможным", - поясняется в сообщении.

Изменения предусматривают переход к общественным обсуждениям. Законопроектом предлагается несколько форм фиксации мнения участников общественных обсуждений: направление в письменной форме предложений и замечаний в адрес уполномоченного на проведение общественных обсуждений органа местного самоуправления, запись в книге учета посетителей экспозиции, направление в письменной форме предложений и замечаний через интернет. Это позволит максимально полно выявить мнение граждан, считает Минстрой.

Результаты обсуждения будут находиться в публичном доступе с содержанием аргументированных выводов о целесообразности или нецелесообразности учета представленных предложений и замечаний. Сведения об участниках общественных обсуждений будут прикладываться к протоколу обсуждения.

Законопроект был внесен в Госдуму, рассмотрение его намечено на осень.