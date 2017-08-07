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"Нафтогаз" начал поставки газа на Украину через дочернюю Naftogaz Trading Europe

Экономика и бизнес
7 августа, 13:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

Отмечается, что "Нафтогаз" получил от швейцарской компании около 7 млн кубометров газа

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КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" начала поставлять природный газ в страну через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A. Об этом в понедельник сообщило профильное интернет-издание OilNews.

"НАК в июле начала поставлять природный газ на Украину через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A. "Нафтогаз" получил от нее на границе Украины около 7 млн кубометров газа", - отмечает издание.

Кроме того, по его данным, в июле после трехмесячного перерыва НАК возобновила покупку газа у Shell Energy Europe Limited (Великобритания) и после полугодичной паузы - у Eni Trading&Shipping (Италия).

Naftogaz Trading Europe S.A. является 100% дочерней компанией НАК, зарегистрирована в Женеве. Она была создана на базе Naftogaz Overseas S.A. в августе 2016 года. Как ранее заявлял глава украинской компании Андрей Коболев, одна из задач швейцарской "дочки" - привлечение кредитов от западных коммерческих банков под залог природного газа, находящегося в украинских подземных хранилищах.

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