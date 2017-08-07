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Более 1 млрд руб. вложат в производство фармацевтической продукции в Кировской области

Экономика и бизнес
7 августа, 14:44 UTC+3 ТАСС

На производстве создадут около 400 рабочих мест

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ТАСС, 7 августа. Более 1 млрд рублей вложат в Кировской области в проект развития фармацевтики, в частности, возобновления шприцевого производства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

7 августа подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством области, Кировским биохимическим заводом и компанией "Восток" по развитию биотехнологической отрасли региона. Врио губернатора области Игорь Васильев отметил, что речь идет о привлечении более 1 млрд рублей инвестиций.

"Эти инвестиции привлекаются для развития производства в поселке Восточный. Здесь планируется создать порядка 400 новых рабочих мест, а налоговые поступления составят несколько сотен миллионов рублей за три года, начиная с текущего. Это очень важно для развития территории и промышленности области", - цитирует Васильева пресс-служба.

Соглашением предполагается развитие производственного комплекса предприятия "Восток" на территории Омутнинского района. Это в том числе возобновление шприцевого производства, производства фармацевтической продукции и ферментных препаратов для нужд сельского хозяйства, ветеринарии, химической и спиртовой продукции, уточнили в правительстве региона.

5 августа Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который посетил область, сообщил о планах завершить в этом году оформление биотехнологического кластера. По его словам, в регионе есть несколько крупных предприятий, которые занимаются производством вакцин, жизненно важных лекарственных препаратов. Он добавил, что производство одноразовых шприцев в поселке Восточном "будет закреплять импортозамещение", приводил его слова официальный сайт Кремля.

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