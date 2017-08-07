МИД открывает сайт с электронными визами для посещения свободного порта Владивосток

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специализированный сайт МИД РФ по выдаче электронных виз для посещения свободного порта Владивосток начнет работу с 8 августа. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.
Там отметили, что упрощенным визовым режимом могут воспользоваться жители Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.
"С 8 августа 2017 года граждане вышеперечисленных иностранных государств смогут въезжать в РФ и выезжать из РФ по электронным визам через расположенные в Приморском крае воздушный пункт пропуска "Владивосток (Кневичи)" и морской пункт пропуска "Владивосток", - указали в МИД РФ. - Другие пункты пропуска свободного порта Владивосток будут открываться для въезда иностранных граждан по электронным визам постепенно по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами".
Тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев началась с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи).
Срок действия электронных виз составляет 30 дней, при этом находиться на территории РФ можно до восьми суток с даты въезда. Обладатели электронных виз могут находиться только на территории того субъекта РФ, в который был осуществлен въезд, то есть пока только в Приморском крае. В дальнейшем пункты пропуска по электронным визам планируется открыть в Камчатском и Хабаровском краях, Сахалинской области и Чукотском автономном округе.
Как напомнили в российском дипведомстве, "электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте МИД России не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла". Никаких других документов для получения электронной визы не требуется.