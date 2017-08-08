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Путин поручил ужесточить ответственность за создание картелей

Экономика и бизнес
8 августа, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Кроме того, президент поручил при необходимости сформировать межведомственный координационный орган по борьбе с ними

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за создание картелей и при необходимости сформировать межведомственный координационный орган по борьбе с ними. Соответствующие пункты содержатся в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по осуществлению первоочередных мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей.

Так, правительству РФ в срок до 1 октября текущего года поручено обеспечить внесение в Госдуму законопроектов, "направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность". Также кабмин должен к этому сроку "принять меры по совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия" антимонопольных органов с заинтересованными ведомствами и компаниями "в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные с заключением антиконкурентных соглашений".

В свою очередь, Федеральной антимонопольной службе РФ к 1 октября совместно с рядом правоохранительных органов поручено "разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган".

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