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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за создание картелей и при необходимости сформировать межведомственный координационный орган по борьбе с ними. Соответствующие пункты содержатся в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по осуществлению первоочередных мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей.
Так, правительству РФ в срок до 1 октября текущего года поручено обеспечить внесение в Госдуму законопроектов, "направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность". Также кабмин должен к этому сроку "принять меры по совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия" антимонопольных органов с заинтересованными ведомствами и компаниями "в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные с заключением антиконкурентных соглашений".
В свою очередь, Федеральной антимонопольной службе РФ к 1 октября совместно с рядом правоохранительных органов поручено "разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган".