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Замглавы Минтранса: приватизировать НМТП надо в пользу отраслевого "стратега"

Экономика и бизнес
8 августа, 12:35 UTC+3 ВОЛГОГРАД 8, августа. /ТАСС

Однако, по словам Виктора Олерского, сейчас такого инвестора нет

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ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Основная задача при приватизации Новороссийского морского торгового порта (НМТП) заключается в том, чтобы найти отраслевого инвестора, однако сейчас такого "стратега" нет, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Виктор Олерский.

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"Основная задача - найти отраслевого инвестора, потому что в отрасли должна быть стабильность. Если "Транснефть" примет решение покидать компанию, продавать свой пакет, мое мнение, что было бы правильно, если бы пакет продавался в одни руки и отраслевому инвестору, - сказал он. - Сейчас я не вижу (такого инвестора) очевидного - его нет. Потому что это довольно дорогая история".

По мнению Олерского, приход неотраслевого инвестора может отразиться на работе компании. "Если появится именно инвестор, не отраслевик, а именно инвестор, и он "на вырост" будет работать, и они не договорятся между собой, то это будет влиять на результат компании", - сказал он.

НМТП стоит в плане приватизации на 2017-2019 годы. Организатором продажи 20% акций НМТП, принадлежащих государству, выбран Sberbank CIB.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Минфин не исключает переноса сделки по приватизации НМТП на следующий год. От продажи 20% акций НМТП Минфин планирует выручить около 30 млрд руб.

В настоящее время группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит "дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть - Сервис". Росимущество контролирует 20% акций НМТП, структуры РЖД - 5,3%.

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