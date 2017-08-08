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Алтайский кластер энергомашиностроения предложит свои разработки для арктических регионов

Экономика и бизнес
8 августа, 16:27 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Кластер планирует получит статус промышленного, что позволит ему претендовать на господдержку

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БАРНАУЛ, 8 августа. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Алтайский кластер энергомашиностроения и энрегоэффективных технологий (АЛТЭК) предложит свои разработки арктическим регионам России. Объединение готовит каталог, где будут собраны лучшие технологии профильных предприятий, сообщил во вторник ТАСС председатель организации Дмитрий Абалымов.

"У нас есть три основных вектора работы: производство дизельных и газопоршневых электростанций разного назначения, котлы и котельные агрегаты, энергоэффективное оборудование и инжиниринг. Чтоб предлагать свои технологии и детально начинать разговор на эту тему, мы готовим каталог вместе с Минэкономразвития региона, вводим туда не только предприятия нашего кластера, но и те, которые готовы предлагать другие разработки", - сказал Абалымов. Он добавил, что кластер намерен получить статус промышленного, который дает право на получение государственной поддержки.

По словам руководителя кластера, алтайские предприятия, входящие в объединение, могут предложить разработки, которые подходят арктическим территориям по климатическим и географическим параметрам. Среди них - речные и морские электростанции, поршневые и дизельные электростанции, котельные агрегаты средней и малой мощности, отопительные печи, начиная от "буржуек" до котлов для бытовых нужд, светодиодные светильники, которые могут работать при минус 60 градусах, устройства стабилизации и экономии электроэнергии и многое другое.

"У нас есть проектировщики, инжиниринговые компании, мы готовы к этим объектам. Именно к тем, что касаются малой энергетики, так как там (в Арктике - прим. ТАСС) нет городов-миллионников, это оплоты РФ - военные, геологические, метеорологические - как раз мощностью под то оборудование, которое мы производим", - пояснил руководитель кластера. Абалымов также отметил, что два энергоблока, произведенные алтайским предприятием, три года работают за полярным кругом, на базе "Таймыэнерго".

Руководитель кластера добавил, что помимо подготовки каталога разработок запланированы встречи с потенциальными покупателями. Кроме того, объединение заключило ряд соглашений, в том числе об информационном сотрудничестве с Минобороны РФ.

В АЛТЭК входят 17 предприятий региона, рассматриваются документы по еще трем потенциальным участникам.

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