Региональный фонд развития промышленности заработал в Курской области

ТАСС, 8 августа. Администрация Курской области создала региональный фонд развития промышленности, который будет совместно с федеральным фондом (ФРП) предоставлять льготные займы предприятиям региона. Об этом сообщил первый заместитель губернатора области Александр Зубарев.

"В рамках реализации соглашения о взаимодействии между администрацией области и Федеральным фондом развития промышленности создан региональный фонд развития промышленности. Федеральный и региональный фонды совместно будут предоставлять курским предприятиям льготные займы под 5% годовых на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию производства, разработке и выпуску импортозамещающей продукции на условиях 70% от суммы кредита - это средства федерального фонда, 30% - регионального", - сообщил первый заместитель губернатора.

Получить займ в региональном фонде смогут проекты с общим бюджетом от 40 млн рублей, в то время как в федеральном фонде эта планка должна достигать 100 млн рублей. По словам Зубарева, определяющим критерием финансирования станет значимость проекта для экономики региона.

Как отметил первый заместитель губернатора, льготное софинансирование проектов ФРП является в регионе востребованной мерой господдержки. По данным фонда, два курских предприятия - "Нипромтекс" и "Курскрезинотехника" - уже получили субсидии, компании "Курскхимволокно" предоставлен займ на 300 млн рублей, проекты Курского электроаппаратного завода и компании "Полипак" одобрены экспертным советом ФРП.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют отечественным предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.