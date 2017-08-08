В Архангельске запустили новое лесопильное производство

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. /ТАСС/. Новое лесопильное производство заработало в Архангельске, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"Два года назад ЗАО "Лесозавод 25" приобрел производственную площадку и имущественный комплекс ОАО "ЛДК-3", на базе этой площадки компания реализует инвестиционный проект по строительству передового лесопильно-деревообрабатывающего комплекса. В июле этого года проект был включен во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Проект предусматривает полную замену устаревших мощностей путем строительства новых объектов. Выполнен первый этап: построены новый лесопильный цех, линия сортировки пиловочника и котельная на кородревесных отходах", - говорится в сообщении.

Проект, инвестиции в который оцениваются в 4,2 млрд руб., должен быть полностью реализован в 2018 году и дать региону более 1,2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, сообщает пресс-служба.