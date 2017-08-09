Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк России отозвал лицензию у челябинского банка "Резерв"

Экономика и бизнес
9 августа, 6:47 дата обновления: 9 августа, 7:10 UTC+3

ЦБ выявил операции, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества, а также обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России отозвал с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка социального развития "Резерв". Об этом сообщается в среду на сайте регулятора.

"В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - говорится в пресс-релизе.

В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Отмечается, что банк "Резерв" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 июля он занимал 415 место в банковской системе РФ по величине активов.

Ранее ЦБ трижды вводил для "Резерва" ограничения на привлечение вкладов населения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
5
Переселение москвичей по программе реновации начнется до конца года
6
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
7
"Голодные до побед": Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством Зидана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама