Банк России отозвал лицензию у челябинского банка "Резерв"

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России отозвал с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка социального развития "Резерв". Об этом сообщается в среду на сайте регулятора.
"В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - говорится в пресс-релизе.
В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Отмечается, что банк "Резерв" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 июля он занимал 415 место в банковской системе РФ по величине активов.
Ранее ЦБ трижды вводил для "Резерва" ограничения на привлечение вкладов населения.