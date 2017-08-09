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В ФРГ автовладельцы получат скидку при обмене старого "дизеля" на новую машину

Экономика и бизнес
9 августа, 9:37 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

К примеру, Volkswagen выразил готовность субсидировать на сумму от €5 тыс. до €10 тыс. покупку новой машины

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БЕРЛИН, 9 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германские власти и автопроизводители решительно взялись за обновление парка дизельных автомобилей в стране. После того, как было признано, что этот тип топлива не столь экологичен, как считалось ранее, правительство совместно с ведущими компаниями приняли ряд мер. Одна из них подразумевает выплату бонусов автовладельцам, которые решат поменять машины со старым дизельным двигателем на новые транспортные средства. Во вторник стали известны размеры таких скидок.

К примеру, Volkswagen выразил готовность субсидировать на сумму от €5 тыс. до €10 тыс. покупку новой машины. Это в том случае, если клиент захочет поменять транспортное средство с двигателем стандартом "Евро-2", "Евро-3" или "Евро-4" на дизельный автомобиль нового типа. Аналогичные скидки предложила Audi - от €3 тыс. до €7 тыс.

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Как заявил ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт, правительство считает целесообразным способствовать постепенному выводу из обращения автомобилей на дизельных двигателях старого образца. "Машины, которым десять и более лет, но которые до сих пор участвуют в дорожном движении, нужно быстрее вывести из обращения", - отметил министр.

Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха - к примеру, в США в 30-40 раз.

21 июля Der Spiegel сообщил, что пять автопроизводителей - Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler - с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству, стоимости, поставщикам деталей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах. За все время было проведено якобы около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой.

На волне этого скандала представители германского автопрома решили переукомплектовать двигатели 5 млн машин.

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