Суд оставил без движения иск Татфондбанка о банкротстве к экс-председателю правления

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана оставил без движения иск конкурсного управляющего Татфондбанка, находящегося в процедуре банкротства, к бывшему председателю правления кредитной организации Роберту Мусину, который арестован по подозрению в мошенничестве.

"Оставить заявление публичного акционерного общества "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов о признании гражданина Мусина…, несостоятельным (банкротом), без движения. Предложить заявителю устранить допущенные нарушения, послужившие основанием для оставления заявления без движения, и представить необходимые документы в Арбитражный суд Республики Татарстан в срок до 5 сентября 2017 года", - сказано в определении суда, опубликованном в среду.

Отмечается, что к исковому заявлению не приложены выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о наличии или об отсутствии у Мусина статуса индивидуального предпринимателя либо иной подтверждающий указанные сведения документ.

Ранее сообщалось, что сумма исковых требований к Мусину - 16,79 млн рублей. Он был арестован 3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка, у которого 3 марта 2017 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций.

6 апреля в отношении Мусина было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Государственного совета Республики Татарстан 52-летний Мусин и неустановленные должностные лица ПАО "Татфондбанк" в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема- передачи имущества к договору о залоге с ООО "ИнтерСтар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центробанком, на сумму более 207 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе России. По оценкам Банка России, отрицательный капитал Татфондбанка составил 118,3 млрд рублей.