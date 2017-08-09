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В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%

Экономика и бизнес
9 августа, 16:10 UTC+3 МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По данным Росстата, за прошедшую неделю в стране снизились цены на овощи, крупы и яйца

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В России в период с 1 по 7 августа вторую неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,3%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%.

При этом в сопоставимом периоде прошлого года (со 2 по 8 августа) статистическое ведомство также зафиксировало дефляцию в 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 7 августа сохранилась на уровне около 3,9%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на белокочанную капусту - 12,1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы - 4,9-7,5%.

Куриные яйца стали дешевле на 0,9%, гречневая крупа - на 0,5%, пшено - на 0,2%. Одновременно цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мясные консервы, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, хлеб, сахар-песок и соль выросли на 0,1-0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

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