В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%

Гимнастка Комова впервые выступит на соревнованиях после длительного перерыва в декабреСпорт 9 августа, 16:42
"Швабе" наращивает портфель интеллектуальной собственностиНовости партнеров 9 августа, 16:28
Власти: Балаковский судозавод разработает проект скоростного теплоходаТранспорт 9 августа, 16:23
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сундбю пропустит несколько недель из-за травмыСпорт 9 августа, 16:22
Орбиту МКС подняли до 404,5 кмКосмос 9 августа, 16:22
В Тюмени закрыты игровые комнаты в ТЦ и бассейны в школах из-за энтеровирусной инфекцииНовости Урала 9 августа, 16:15
ПКР и РУСАДА участвуют в разработке и реализации мер по развитию института информаторовСпорт 9 августа, 16:15
Количество паралимпийцев РФ в пулах тестирования сократилось до 195 человекСпорт 9 августа, 16:12
ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августаСпорт 9 августа, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В России в период с 1 по 7 августа вторую неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,3%, говорится в материалах Росстата.
Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%.
При этом в сопоставимом периоде прошлого года (со 2 по 8 августа) статистическое ведомство также зафиксировало дефляцию в 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 7 августа сохранилась на уровне около 3,9%.
За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на белокочанную капусту - 12,1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы - 4,9-7,5%.
Куриные яйца стали дешевле на 0,9%, гречневая крупа - на 0,5%, пшено - на 0,2%. Одновременно цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мясные консервы, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, хлеб, сахар-песок и соль выросли на 0,1-0,2%.
Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.