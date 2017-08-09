В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В России в период с 1 по 7 августа вторую неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,3%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%.

При этом в сопоставимом периоде прошлого года (со 2 по 8 августа) статистическое ведомство также зафиксировало дефляцию в 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 7 августа сохранилась на уровне около 3,9%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на белокочанную капусту - 12,1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы - 4,9-7,5%.

Куриные яйца стали дешевле на 0,9%, гречневая крупа - на 0,5%, пшено - на 0,2%. Одновременно цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мясные консервы, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, хлеб, сахар-песок и соль выросли на 0,1-0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.