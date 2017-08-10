МИД Таиланда заявил об увеличении товарооборота с Россией в текущем году

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БАНГКОК, 10 августа. /ТАСС/. Торговый оборот между Таиландом и Россией "существенно увеличился в этом году". Об этом в четверг заявил министр иностранных дел королевства Дон Прамудвинаи на брифинге после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Сейчас мы имеем уже в половину больше того, что было год назад. Мы движемся к ранее обозначенной цели в $10 млрд", - сказал он. Министр также отметил, что в ходе переговоров с Лавровым обсуждались вопросы кооперации в аграрном комплексе и сфере коммерции.
Согласно данным таможенного департамента королевства, торговый оборот между Таиландом и Россией увеличился за январь-май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,5% и достиг $1,15 млрд. Экспорт товаров из Таиланда в РФ вырос на 48,8% - до $323,4 млн. Импорт из РФ, согласно таиландской статистике, за пять месяцев увеличился на 95,3% - до $823,8 млн.