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ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк и привлек Собинбанк инвестором

Экономика и бизнес
10 августа, 9:20 UTC+3

В регуляторе заявили, что Генбанк продолжит работу в обычном режиме

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк. Одновременно регулятор ввел в Генбанке временную администрацию, говорится в сообщении ЦБ.

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

Генбанк продолжит работу в обычном режиме, подчеркивается в сообщении.

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