ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк и привлек Собинбанк инвестором

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк. Одновременно регулятор ввел в Генбанке временную администрацию, говорится в сообщении ЦБ.
"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - отмечается в пресс-релизе регулятора.
Генбанк продолжит работу в обычном режиме, подчеркивается в сообщении.