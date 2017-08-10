ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк и привлек Собинбанк инвестором

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк. Одновременно регулятор ввел в Генбанке временную администрацию, говорится в сообщении ЦБ.

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

Генбанк продолжит работу в обычном режиме, подчеркивается в сообщении.