Курс доллара прибавил 2 копейки, евро снизился на 10 копеек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 60 рублей.

Евро снизился на 10 копеек и достиг отметки 70,46 рубля.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1980,21 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,5%, до уровня 1039,68 пункта.