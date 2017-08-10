Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара прибавил 2 копейки, евро снизился на 10 копеек

Экономика и бизнес
10 августа, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Индекс ММВБ вырос на 0,2%, РТС - на 0,5%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 60 рублей.

Евро снизился на 10 копеек и достиг отметки 70,46 рубля.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1980,21 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,5%, до уровня 1039,68 пункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
4
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном
5
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
6
СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных
7
СМИ: власти Турции временно приостановили судоходство в проливе Босфор
Темы дня
Новости партнеров
Реклама