Курс доллара прибавил 2 копейки, евро снизился на 10 копеек

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 60 рублей.
Евро снизился на 10 копеек и достиг отметки 70,46 рубля.
Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1980,21 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,5%, до уровня 1039,68 пункта.