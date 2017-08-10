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Грузооборот морских портов РФ за 7 месяцев вырос на 10,5%

Экономика и бизнес
10 августа, 15:38 UTC+3

По данным Росморречфлота, за указанный период грузооборот составил 406,35 млн т

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе - июле вырос на 10,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и достиг 406,35 млн т. Об этом говорится в материалах Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 10% и составил 205,07 млн т, наливных грузов - на 11%, до 243,96 млн т.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период вырос на 65,7%, до 42,27 млн т, Балтийского бассейна - на 6%, до 143,88 млн т, Азово-Черноморского бассейна - на 8,5%, до 147,91 млн т.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе - июле показал рост на 5,8% и составил 112,94 млн т. В то же время грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 38,1% - до 2,03 млн т.

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