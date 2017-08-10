В аэропорту Сочи пассажиропоток на международных направлениях вырос более чем на 50%

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток на международных маршрутах в аэропорту Сочи с начала года вырос на 54% за счет открытия новых зарубежных направлений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управляющей аэропортами Кубани компании "Базэл Аэро".

"На внутренних направлениях авиакомпании перевезли через аэропорт города-курорта 3 млн 115 тыс. человек с приростом 8% в сравнении с первыми семью месяцами 2016 года. На международных - 99 тыс. 237 пассажиров, что на 54% больше, чем в январе - июле прошлого года", - отмечается в сообщении "Базэл Аэро".

С начала года воздушная гавань курорта начала принимать новые, а также дополнительные рейсы из Израиля, Грузии, Турции (из Стамбула) и Ирана.

С начала августа ежедневно аэропорт Сочи обслуживает до 30 тыс. пассажиров, что на 5 тыс. человек больше, чем принимала воздушная гавань в пиковые дни Олимпийских игр 2014 года. По итогам работы в январе - июле пассажиропоток составил более 3,2 млн человек.

По данным управляющей компании, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда аэропорт обслужил 2,94 млн пассажиров. В июле воздушная гавань курорта на месяц раньше, чем в 2016 году, приняла трехмиллионного с начала года пассажира.