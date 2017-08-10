Российско-катарский деловой совет займется устранением барьеров для бизнеса двух стран

ТАСС, 9 августа. Рабочая группа для проведения анализа и определения барьеров, мешающих развитию бизнеса и двустороннего делового сотрудничества между Россией и Катаром, создана при российско-катарском деловом совете Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель российско-катарского делового совета Ахмет Паланкоев.

"В рамках нашего органа мы создали рабочую группу для проведения анализа, мониторинга и определения барьеров, препятствующих развитию широкого делового сотрудничества, активного и эффективного бизнеса между двумя странами. И уже на основе анализа и мониторинга будем обращаться с конкретными предложениями по снятию препятствий для развития деловой активности. Уверен, что нас услышат", - сказал Паланкоев, который месяц назад возглавил совет.

Он подчеркнул, что обе страны сегодня стремятся к сотрудничеству в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли и промышленности.

"Несмотря на то, что в 2016 году торговый оборот между РФ и Катаром составил всего $59 млн, у нас сегодня есть все условия, чтобы значительно активизировать работу на этом направления, - убежден собеседник ТАСС. - Экономический потенциал для сотрудничества огромен, Катар - страна с избыточным капиталом, и объем их портфельных инвестиций в мире составляет $350 млрд, и нам необходимо конкурировать в этой сфере с ведущими странами мира".

На рассмотрении Катара проекты на $12 млрд

При этом, по оценке Паланкоева, "психологический порог" на этом направлении уже преодолен: суверенный фонд Катара инвестировал $2,5 млрд в акции "Роснефти", что стало "ключевым событием" для обеих стран, еще около $1 млрд инвестировано в другие российские проекты.

"Катар проявляет серьезную заинтересованность и к другим проектам в России, сегодня на рассмотрении Суверенного фонда этой страны и РФПИ находится пакет инвестиций на сумму $12 млрд", - напомнил глава российско-катарского делового совета.

Паланкоев пообещал, что деловой совет уделит приоритетное значение привлечению катарских инвесторов в Россию, а российских - в Катар.

"Мы естественно будем рассматривать крупные проекты по разработке полезных ископаемых, добычи драгоценных металлов, но не меньше внимания уделим и аграрному сектору, продуктовому сегменту, тем более, что Катар импортирует порядка 90% всех продуктов питания", - уточнил он.

Место для российского малого и среднего бизнеса

Совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) российско-катарский деловой совет поддержит представителей малого и среднего бизнеса, причем рынок Катара вызывает у российских компаний большой и устойчивый интерес.

"У наших компанией есть реальный потенциал для роста именно за счет работы в Катаре: выйдя со своей продукцией на этот рынок, на втором этапе они смогут привлечь катарских частных инвесторов. Сегодняшние стартаперы и небольшие компании смогут превратиться в серьезных игроков", - считает Паланкоев.

Уже в следующим году запланировано проведение бизнес-миссии и российской гастрономической недели в Дохе.

"В организации гастрономической недели также принимает активное участие Ассоциация рестораторов и отельеров России, Институт региональных продуктов. Надеемся, по результатам заключить контракты на поставку российских товаров в Катар", - пояснил Паланкоев.

Катарский бизнес также заинтересован в российских технологиях. Глава делового совета отметил, что для России это отличный шанс привлечь деньги в инновационные проекты, развивать производственные площадки и импортозамещающие производства, в частности в сфере машиностроения.

"Мы внимательно следим за деловой активностью Катара в мире. Понимая их приоритеты, мы готовы подобрать российские проекты в знакомых для катарцев сфере, где уже сформированы команды обладающие соответствующими знаниями и компетенциями. Это обеспечит и быстрое вхождение бизнеса в проекты, и максимальную эффективность от их отдачи для обеих стран", - резюмировал Паланкоев.