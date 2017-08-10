"Медси" вышла на рынок Санкт-Петербурга, купив клинику Medem

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Медси", входящая в АФК "Система", вышла на рынок Санкт-Петербурга, купив международную многопрофильную клинику Medem, сообщили ТАСС в пресс-службе "Медси". Сумму сделки компания не раскрывает.

"Наш выход во второй по величине мегаполис России - логичный и последовательный шаг по дальнейшему расширению сети, который соответствует стратегии регионального развития компании. Medem - одна из первых и самых известных клиник в Санкт-Петербурге, на базе которой мы планируем создание флагманской семейной клиники в регионе", - сказала президент "Медси" Елена Брусилова.

Петербургский рынок частной медицины является вторым по размеру рынком в России объемом более 40 млрд рублей. По оценкам компании, его ждет двукратный рост на горизонте ближайших 10 лет.

Клиника Medem в Петербурге работает уже 18 лет. Медицинский центр, занимающий площадь 6,8 тыс. кв.м, включает 28 клинических отделений, диагностический центр, операционный блок для проведения высокотехнологичных операций, а также круглосуточный стационар на 28 коек.

"Медси" - сеть частных медицинских клиник, предоставляющая услуги по профилактике, диагностике и лечению заболеваний для детей и взрослых.

В портфеле "Медси" 17 клиник в Москве и Московской области, шесть клиник в регионах, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 73 медпункта по всей стране, департамент семейной медицины, служба скорой медицинской помощи, медицинский велнес и два санатория. В компании работают более 6,2 тыс. человек.