Курс доллара вырос до 60,25 руб., евро - до 70,8 руб.

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и достиг отметки в 60,25 руб.

Курс евро увеличился на 3 копейки, до 70,8 руб.

Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1951,79 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,6% и достиг отметки в 1022,69 пункта.