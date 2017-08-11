Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара вырос до 60,25 руб., евро - до 70,8 руб.

Экономика и бизнес
11 августа, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Индекс ММВБ снизился на 0,4%, РТС - на 0,6%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и достиг отметки в 60,25 руб.

Курс евро увеличился на 3 копейки, до 70,8 руб.

Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1951,79 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,6% и достиг отметки в 1022,69 пункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
2
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
3
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
4
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мост
5
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
6
"Известия": МЭР готовит поправки в закон о техосмотре
7
На Камчатке открылся "Вулканариум"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама