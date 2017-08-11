Власти Липецкой области создадут промышленный технопарк к концу 2017 года

ТАСС, 11 августа. Власти Липецкой области планируют создать промышленный технопарк "Миллениум" на заводе "Генборг" - первом в России предприятии по производству низковольтных электродвигателей премиум-класса, которое было открыто в регионе конце 2016 года. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела развития особых экономических зон и индустриальных парков управления инновационной и промышленной политики региона Алексей Жуков.

"Меморандум о создании промышленного технопарка "Миллениум" на базе завода "Генборг" подписан администрацией Липецкой области. Промышленные технопарки - новый инструмент для развития малого и среднего бизнеса, работа по их созданию в регионе только начата. Мы рассчитываем к концу 2017 года зарегистрировать наш технопарк в Минпромторге РФ", - сказал Жуков.

По его словам, пока в регионе имеется два индустриальных парка: машиностроения, металлообработки и станкостроения "Создатель" - на площади 15 га на базе завода "Елецгидроагрегат" в Ельце, а также парк автомобилестроения "Рождество" - на базе предприятия "Моторинвест" в Краснинском районе на площади 420 га. Первый зарегистрирован в 2017 году в Минпромторге РФ и включен в федеральный реестр, заявка на второй рассматривается в ведомстве.

Жуков уточнил, что завод "Генборг" по итогам 2017 выпустит порядка 1 тыс. электродвигателей премиум-класса до 400 кВт. "На заводе никаких проблем нет, они нормально работают, но есть внутренние вопросы, связанные со сбытом продукции. Промышленный технопарк "Миллениум" даст возможность предприятиям малого и среднего бизнеса смежных отраслей войти на площадку завода, работать по его заказу, пользоваться его инфраструктурой и логистическими потоками, а "Генборг" будет поставлять свои движки в том числе и им", - добавил Жуков.

Завод электродвигателей премиум-класса "Генборг" входит в кластер "Липецкмаш", инвестиции в производство составили около 1,5 млрд рублей, из них 330 млн - заем Фонда развития промышленности. Завод работает в сегменте низковольтных двигателей мощностью до 400 кВт премиум-класса, ранее такой класс выпускали только Siemens, ABB, WEG, у которых их закупали российские компании. Предприятие планирует выйти на проектную мощность 25 тыс. электродвигателей к концу 2019 года, к 2021 году занять 10% российского рынка низковольтных электродвигателей и начать их экспорт.

О кластере "Липецкмаш"

Промышленный кластер станкостроения и станкоинструментальной промышленности "Липецкмаш" создан в Липецкой области в 2016 году. В кластер входят 16 промышленных предприятий, в том числе Липецкий станкозавод "Возрождение", "СТП-Липецкое станкостроительное предприятие", "Елецкгидроагрегат", группа компаний "СтальСоюз", "Свободный сокол", "Литмашприбор", "Генборг" и другие. В кластере реализовываются четыре импортозамещающих проекта с инвестициями около 6,5 млрд рублей: "Станина" - по выпуску станин и станочного литья с бюджетом около 2 млрд рублей, "Генборг" - по созданию электродвигателей за 1,5 млрд рублей, "Флюидмаш" - по производству гидроаппаратуры для металлообрабатывающих станков с инвестициями 1 млрд рублей, "Интермаш" - по созданию высокоточных станков с ЧПУ (около 2 млрд рублей).