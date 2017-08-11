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ЦБ: риск роста инфляции сохранится из-за возможного снижения урожая овощей и фруктов

Экономика и бизнес
11 августа, 16:38 UTC+3 МОСКВА 11, августа. /ТАСС

При этом в регуляторе отметили, что ограничить инфляционные риски в РФ позволит умеренно жесткая денежно-кредитная политика

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ТАСС, 11 августа. Риск повышения инфляции в России сохранится в ближайшие месяцы из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов. При этом тенденция закрепления инфляции около целевого уровня 4% сохраняется, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России о динамике потребительских цен.

"Сохраняется тенденция закрепления инфляции около целевого уровня, увеличивается доля товаров и услуг с темпами роста, близкими к цели по инфляции 4%. Вместе с тем в ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий", - отмечает регулятор.

На фоне этого Банк России отмечает необходимость сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики для дальнейшего закрепления инфляции вблизи 4% и ограничения инфляционных рисков.

Эксперты Банка России напомнили, что в июле годовая инфляция снизилась и составила 3,9%, что связано с коррекцией вниз цен на плодоовощную продукцию после их роста в июне вопреки традиционной сезонности.

При этом, несмотря на то, что масштаб сезонного снижения цен на некоторые овощи и фрукты, удорожание которых стало основной причиной ускорения инфляции в июне, превзошел ожидания Банка России, уровень инфляции в июле согласуется с прогнозом регулятора, сделанным год назад.

По данным ЦБ, прогноз предполагал снижение этого показателя до уровня менее 5% в июле 2017 года и достижение в конце года целевого значения 4%.

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