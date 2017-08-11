В ТОР "Кангалассы" в Якутии осенью запустятся три новых предприятия

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Три новых предприятия запустятся до конца октября в ТОР "ИП "Кангалассы", сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

"В сентябре заработает производство по изготовлению стеклопакетов и сэндвич-панелей компании "Теплый край". Инвестор уже готов переводить и устанавливать оборудование. Строится завод по производству пенополистирола и георешеток компании "Дальэнергострой-Восток". В ближайшее время здание под завод будет полностью готово, сейчас обшивается кровля и проводятся коммуникации", - приводятся его слова в сообщении.

Отмечается, что запуск планируется на октябрь. "В ближайшее время будет дан старт производству ПЭТ-тары компании "САХАПЛАСТЕХ". Готовятся к запуску производств и другие резиденты", - добавил замминистра.

В настоящее время в ТОР уже работают три резидента. Один из них - компания "Саюри", которая построила теплицу для круглогодичного выращивания овощей и зелени. Сейчас с японским инвестором подписано соглашение на строительство второй очереди площадью один гектар. "По второй очереди засыпка идет. В ближайшее время будет устанавливаться фундамент, чтобы мы смогли получить продукцию в сентябре следующего года", - цитирует пресс-служба главного агронома компании Тимира Иванова.

Компания "Бигэ" запустила производство акриловых красок. "Завод сегодня полностью загружен. В этом году план - 500 тонн. В следующем мы будем выпускать больше тысячи тонн", - отметила главный технолог компании Людмила Попова.

Компания "Саха Липснеле" начала выпуск твердотопливных котлов длительного горения, первая партия которых в ближайшие дни станет доступна покупателям из Якутии, а немного позже - и в Киргизии.

23 заявки

Корпорацией развития Дальнего Востока рассматривается 23 заявки на получение статуса резидента данной ТОР "ИП "Кангалассы". Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тыс. рабочих мест. Резидентами ТОР "ИП "Кангалассы" являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.

В общей сложности резидентами ТОР на Дальнем Востоке сегодня являются 151 компания с общим объемом инвестиций более 487 млрд рублей и перспективой создания более 26 тыс. рабочих мест.